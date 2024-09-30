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Kıyı Erozyonu, 8 Yaşındaki Ezgi'nin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

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Antalya'da kıyı erozyonu nedeniyle kumun altında kalan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Babası, cenazesini alırken gözyaşları içinde el salladı.

Kıyı erozyonunda kumun altında kalan 8 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti, babası gözyaşlarıyla el salladı

Kızının cenazesini teslim almaya gelen öğretmen baba, 'Böyle mi ayrılacaktır kuzum' diyerek cenazeyi gözyaşlarıyla uğurladı

Kumun altında kalan iki çocuktan 8 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti, aynı yaştaki Ahmet yaralandı

ANTALYA - Antalya'da sahilde oynayan 8 yaşındaki iki çocuk kıyı erozyonu nedeniyle devrilen kumun altında kaldı. Kumun altından çıkartılarak hastaneye kaldırılan çocuklardan birisi doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim acılı baba "Böyle mi ayrılacaktır kuzum" diyerek kızını taşıyan cenaze aracının arkasından el salladı.

Olay, dün Antalya'nın Kumluca ilçesi Obalar Mevkii'nde meydana geldi. Gazi Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Emrah Yavuz ve eşi Gülsüm Yavuz kızları ile birlikte hafta sonu Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan babasının yanına gitti. Yakınları ile birlikte Obalar Mevkiinde denize giden Yavuz ailesinin 8 yaşındaki kızları Ezgi Yavuz, kendisi ile aynı yaştaki bir akrabalarının çocuğu ile birlikte kıyıda oynamaya başladı. Bu sırada tümsekleşen kumluk alan Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ü.'nün üzerine devrildi. Durumu fark eden aile çocuklarını kumun altından çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız ve arkadaşı hayati tehlikeleri bulunması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ezgi Yavuz burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kumların altında kalan Ahmet Serdar Ü.'nün hastanede tedavisi devam ederken, Ezgi Yavuz'un nefes borusuna kum kaçtığı öğrenildi. İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ezgi Yavuz'un ölüm haberini alan yakınları fenalık geçirdi.

Baba kızının arkasından el salladı

Küçük kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin ardından Küçük Ezgi'nin cenazesi Anne Gülsüm Yavuz ve baba Emrah Yavuz tarafından teslim alındı. Kızını kaybeden anne Gülsüm Yavuz'un oldukça üzgün olduğu görüldü. Acılı baba Emrah Yavuz ise kızını taşıyan cenaze aracının arkasından "Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık" diyerek el salladı. Küçük kızın Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kıyı Erozyonu, 8 Yaşındaki Ezgi'nin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa

Ezgi Yavuz Antalya 3-sayfa Yaşam Çevre Kaza Baba

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