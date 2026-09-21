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Kıyı Emniyeti botu, Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekneyi 3 kişiyle emniyete aldı

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Kıyı Emniyeti botu, Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekneyi 3 kişiyle emniyete aldı
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1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızasıyla sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti botuyla Lapseki'de emniyete alındı. Kaptanın VTS'ye ihbarı üzerine sevk edilen KEGM-9 botu, tekneyi ve 3 kişiyi güvenli bölgeye çekti.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyetine ait bot ile yedeklenerek Lapseki'de emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında içinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KEGM-9' botu sevk edildi.

Kurtarma faaliyetleri neticesinde tekne, içerisindeki 3 kişi ile birlikte Lapseki'de emniyete alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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