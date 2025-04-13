Kıyafetleriyle Denize Giren Şahıs Boğularak Öldü

Kıyafetleriyle denize giren şahıs hayatını kaybetti

Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan vatandaş kurtarılamadı

ANTALYA - Antalya'da kıyafetleri ile denize giren ve üzerinden kimlik çıkmayan şahıs boğularak hayatını kaybetti. Şahsın vatandaşlar tarafından sudan çıkartılması ve yardım anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Sahiline gelen bir şahıs, bir süre deniz kenarında oturduktan sonra çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize girdi. Yüzerek kıyıdan uzaklaşmaya başlayan şahsın bir süre sonra su yüzeyinde yüz üstü olarak hareketsiz şekilde gören vatandaşlar yardıma koştu. Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan şahsa ilk müdahaleyi yine vatandaşlar yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesinin ardından verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden ve eşyalarının arasından kimlik çıkmayan şahsın üzeri örtülürken, kumsalda bulunan cesede rağmen Konyaaltı Sahilinde bulunan diğer vatandaşların denize girmeye devam ettiği görüldü. Yabancı uyruklu ve bi-mekan şahıslardan olduğu değerlendirilen şahsın cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kimliği belirsiz şahsın vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalenin yapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Konyaaltı Sahili'nde yaşanan olaya şahit olan Sinan Bostancı, "Sahilde otururken su yüzeyinde bir anda siyah bir şey belirdi. İki arkadaş bağırdı hareketsiz yüzen bir şey var diye. Bizde balık falan sandık ama iki kişi sudan çıkardığında çok kötüydü ve hareketsizdi. Müdahale ettiler ama kurtaramadılar.

Hayatını kaybeden şahsı denizden çıkartan Onur Narçiçeği ise şahsın ilk başta kıyıda üzerini silkelerken gördüğünü belirterek "Elbiseyle niye suya girdiğini merak edip takip ediyordum. Her şey 3-4 dakika içinde oldu, Suyun üzerinde gördüm, yüzüyor mu ne oluyor önce kararsız kaldım. Sonra hareketsiz görünce hemen denize atlayıp sahile çıkardık. Sağlık ekipleri öldüğünü belirledi, Allah ailesine sabır versin, üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.