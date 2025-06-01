Kıskançlık Sebebiyle Darp Edilen Genç Kızın Olayı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kıskançlık Sebebiyle Darp Edilen Genç Kızın Olayı Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Antalya'da erkek arkadaşları yüzünden kıskançlık nedeniyle bir başka genç kızı darp eden iki genç kız, olayın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Darp edilen genç kız zorla özür dilettirildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

ANTALYA - Antalya'da erkek arkadaşı ile görüştüğü iddiasıyla 2 genç kız tarafından bir başka genç kızın darp edildiği ve videosunun çekildiği anlar sosyal medya hesabında paylaşıldı. Görüntüler üzerine üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kıskançlık yüzünden yaşandığı iddia edilen ve N.G.'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde N. G. ve N. Ü. isimli genç kızların erkek arkadaşları ile ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp ettiği görüldü. İkamet içerisinde genç kızı zorla alıkoydukları anlaşılan ve o anları cep telefonu kayda alan N. G. ve N. Ü. görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde darp edilen genç kadının saçından tutularak zorla "N. G.'den ve N. Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirten 2 kadın o görüntüleri ".. Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile paylaştı. 2 kişi tarafından darp edilen genç kadının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Olayla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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