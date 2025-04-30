Kıskançlık krizine giren kadın, polis kılığına girip eski kocasının karısını kaçırmaya çalıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 52 yaşındaki bir kadın, eski sevgilisinin eşini kaçırmak için göçmenlik polisi kılığına girdi. Sahte kimlik kartı ve telsizle otele giden kadın, Türk vatandaşı olduğu sanılan kurbanı kandırmayı başardı.

Latrance Battle isimli Amerikalı kadın, eski erkek arkadaşının şimdiki eşini hedef aldı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) memuru kıyafetleri giyerek kurbanının çalıştığı otele gitti. Battle, elindeki sahte polis kimliği ve telsizle kadına resmi bir iş için geldiğini söyledi.

Otel çalışanı olan ve ABD vatandaşlığı başvuru sürecinde olduğu belirtilen kadın, kendisine yöneltilen resmi görünümlü taleplere şüphelenmeden uydu. Battle, kadına "seninle merkeze gitmemiz gerekiyor" diyerek arabasına binmesini sağladı.

Arabada kocasını aramak isteyen kadının telefonuna el koyan Battle, "aramalarını karakolda yapabilirsin" dedi. Ancak karakol yerine Panama City Beach'teki bir apartman kompleksine geldiklerinde, kadın durumun normal olmadığını anladı.

Mahkeme kayıtlarına göre Battle, yolda kadına "acı çekmen gerekiyor" diyerek gerçek niyetini belli etti. Kurban, fırsatını bulup araçtan kaçmayı başardı ve yakındaki bir dairede oturan bir kişinin telefonuyla polisi aradı.

Polis, Alabama eyaletine kaçmaya çalışan Battle'ı yakaladı. Yayınlanan tutuklanma görüntülerinde, polislerin aracı durdurup "Kapıyı aç!" diye bağırdıkları görülüyor. Battle kelepçelenerek gözaltına alındı.

Florida eyalet yasalarına göre Battle, polis kılığına girme, adam kaçırma ve soygun suçlamalarıyla karşı karşıya. Ayrıca daha önceki bir suçtan dolayı denetimli serbestlik şartlarını da ihlal etmiş durumda. Şüphelinin 29 Mayıs'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, ABD'de göçmenlik sürecindeki kişilerin bu tür sahte memur dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini, şüpheli durumlarda hemen 911'i aramaları gerektiğini vurguluyor.