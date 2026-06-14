Kıskançlık kavgasında erkek arkadaşını boğazından bıçakladı
Samsun'un İlkadım ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada bir kadın, erkek arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kadın kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada bir kadın, erkek arkadaşını boğazından bıçakladı .
Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. (30) adlı kadın ile erkek arkadaşı V.B. (36) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.T., V.B.'yi boğazından bıçakla yaraladı. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, olay sonrası kaçan şüpheli Z.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN