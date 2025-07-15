Kıskançlık Kavgası Kanlı Bitti

Bartın'da bir kişi, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eski karısını ve üvey kızını bıçakla yaraladı.

Orduyeri Mahallesi'nde yaşanan olayda, E.A., boşandığı karısı Fati Asan (46) ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. E.A., evde bulunan üvey kızı 27 yaşındaki Ebru Emeksizoğlu'nun da tartışmaya girmesi üzerine ise, 2 kadını da defalarca kez bıçakladı.

Elleri kanlı bir şekilde evden çıkan E.A., suç aleti olan bıçağı sokak ortasına atarak, bir süre daha yürüdü. Ardından telefonla 112'yi arayan E.A, 2 kişiyi bıçakladığını söyleyerek, olay yerini ve kendisinin bulunduğu mevkiyi ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri 2 kadını da kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin de yönlendirildiği olayda, ağır yaralanan 2 kadın Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. E.A, yanına gelen polis ekiplerine teslim olurken, önce sağlık raporu için hastaneye, ardından ise ifade ve işlemleri için Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Hastane çevresinde polis geniş güvenlik tedbiri alırken, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal hastaneye gelerek olayla ilgili detaylı bilgi aldı.

Ağır yaralı 2 kadının yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN