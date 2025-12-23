Kırşehir'in güvenliği değerlendirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün aylık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü başkanlığında gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya birim amirleri katıldı. Toplantıda kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri değerlendirildi. Toplantıda; trafik hizmetleri, terörle mücadele çalışmaları, asayiş olayları, aranan şahıslara yönelik faaliyetler, okullarda alınan güvenlik tedbirleri ile düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca yapımı ve projeleri devam eden hizmet binaları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) genişletme ve modernizasyon çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü toplantıda yaptığı değerlendirmede; Kırşehir'in huzur ve güvenliğini daha da artırmak amacıyla tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.