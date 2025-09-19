Haberler

Kırşehir'de Yolcu Otobüsü ile Kamyonet Çarpıştı

İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsünün Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir kamyonetle çarpıştığı kaza sonucu bazı yolcular yaralandı. Kazanın anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

KIRŞEHİR (İHA) – İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsünün Kırşehir'in Mucur ilçesinde tali yoldan çıkan kamyonetle çarpıştığı kaza anı otobüsün araç içi güvenlik kameralarına yansırken, kazada yaralanan bazı yolcular tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kayseri kara yolunda, Kırşehir'in Mucur ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu otobüsüyle tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs savrulurken, otobüs şoförü H.S.'nin yaptığı ani manevra muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza anı otobüsün araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, yolcuların çarpışma anında yaşadığı panik ve sarsıntı net şekilde görüldü. Kazada yaralanan yolcular, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

