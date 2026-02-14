Haberler

Hükümet konağı inşaatında maaş krizi

Güncelleme:
Kırşehir'de bir vinç operatörü, yaklaşık üç aydır maaşını alamadığını öne sürerek çalıştığı vincin tepesine çıkarak durumu protesto etti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sorun, mesai arkadaşları ve polis ekiplerinin çabasıyla çözüldü.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hükümet konağı inşaatında vinç operatörü olarak çalışan bir kişi, yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığını öne sürerek inşaat alanındaki vincin tepesine çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir merkezde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında görev yapan vinç operatörü Fırat Demir, maaşını alamadığını gerekçe göstererek müteahhit firma ve yetkililere tepki gösterdi. Demir, sesini duyurmak amacıyla çalıştığı vincin üzerine çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre vincin tepesinde kalan Demir, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Mesai arkadaşları ile polis ekiplerinin müteahhit firma yetkililerine ulaşmasının ardından yaşanan sorunun çözüme kavuşturulduğu öğrenildi. İkna edilen Demir, polis eşliğinde vinçten indirildi. Sağlık kontrolü amacıyla 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Demir, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Demir'in yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığı iddia edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
