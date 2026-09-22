Haberler

Kırşehir'de şasesi değiştirilmiş tır yakalandı, 3 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de şasesi değiştirilmiş tır yakalandı, 3 şüpheliye adli işlem başlatıldı
Güncelleme:
+411 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de KOM ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çalışmasında, şase kısmı kesilip başka bir aracın şasesiyle değiştirilen tır, şok yol kontrolünde yakalandı. Gözaltına alındığı öğrenilen 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Kırşehir'de şasesi değiştirilmiş tır jandarma ekiplerinin kontrolünde yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şasesi değiştirilmiş bir tır ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, tırın şase kısmının kesilerek yeniden monte edildiği ve başka bir araca ait şase ile değiştirildiği tespit edildi. Jandarma tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tır, gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulaması sırasında yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alındığı öğrenilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define hayalleri başlarını yaktı! Aralarında kadın da var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de pazar yerine saldırı! Büyük patlama kamerada

Pazar yeri bir anda savaş alanına döndü! Büyük patlama kamerada
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

Milyonları ilgilendiriyor! Metro ve tramvaylarda yeni dönem
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde

Ünlü ismin fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi