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Kırşehir'de Sahte Forex Çetesi Çökertildi

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Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte sosyal medya ve web siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri sonucu milyonlarca lira haksız kazanç sağlayan 9 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Sahte sosyal medya ve web siteleri üzerinden 'yatırım kazancı' vaadiyle yapılan 'Ben kazandım, siz de kazanmak ister misiniz?' içerikli metinlerle sahte banka dekontları paylaşan, mağdurlarını sahte Forex sitelerine yönlendirerek milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çete çökertildi. 9 kişiye yönelik Mersin, Yalova, Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y. ve S.B. tutuklandı.

Adliyeye çıkarılan H.K., V.S. ve Ş.O. hakkında ise adli kontrol şartları uygulandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Kırşehir Forex 3.Sayfa Güncel Haberler

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