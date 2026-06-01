Kırşehir'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör içerisinde 12 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Ş.Y. adlı kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR

