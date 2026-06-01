Kırşehir'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
Kırşehir'de polis ekiplerinin çalışması sonucu bir adet ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör içerisinde 12 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Ş.Y. adlı kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı