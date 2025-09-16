Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyü yakınlarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında yaya olan F.M. ve E.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen tabanca ve fişeklere el konulurken, 2 şüpheliye toplam 23 bin 854 TL idari para cezası uygulandı. - KIRŞEHİR