Haberler

Kırşehir'de bayram süresince 3 bin 876 personel görev alacak

Kırşehir'de bayram süresince 3 bin 876 personel görev alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla valilik koordinasyonunda 3 bin 876 personel görevlendirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri, sağlık teşkilatları ve diğer kurumlar bayram boyunca aktif olarak sahada yer alacak.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla valilik koordinasyonunda tedbirler alındı. Şehirde jandarma ve emniyet bölgesinde toplamda 3 bin 876 personel görev alacak.

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada; bayram süresince ilgili tüm kurumların görev başında olacağı belirtilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, sağlık teşkilatı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD ekiplerinin bayram boyunca aktif olarak sahada bulunacağı ifade edildi. Açıklamada; bayramın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılarak, vatandaşların sevdikleriyle sağlıklı şekilde bir araya gelmesi, büyüklerin huzurla ziyaret edilmesi ve bayram sevincinin birlikte paylaşılmasının en büyük temenni olduğu kaydedildi. İl genelinde emniyet ve asayiş tedbirleri kapsamında jandarma bölgesinde 205 uygulama noktasında asayiş timleri ve komandolar dahil olmak üzere 1674 personel ve 425 araç görevlendirilirken emniyet bölgesinde il genelinde toplam 441 ekip ve 2 bin 202 personel görev alacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

