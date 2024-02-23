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Kırşehir'de pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

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Kırşehir'de Ahi Evran Mahallesi'nde ikamette pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliyle birlikte olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ve dolu kartuşlar ele geçirildi.

Kırşehir'de, ikamette pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı.

Olay, Ahi Evran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.K., H.G. ve A.D.G.'nin evine giderek tehdit ve hakaret etti. Pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçan K.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası Kervansaray Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde iken yakalandı.

Şüpheliyle birlikte olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ve 47 adet dolu kartuş ele geçirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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