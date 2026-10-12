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Kırşehir'de polis aramalarında 649 parfüm ele geçirildi, değeri yaklaşık 2 milyon TL

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Kırşehir'de polis aramalarında 649 parfüm ele geçirildi, değeri yaklaşık 2 milyon TL
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Kırşehir'de polisin araç ve iş yerinde yaptığı aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu değerlendirilen 649 parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu değerlendirilen 649 parfüm ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında araçta ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 649 parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Y. isimli kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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