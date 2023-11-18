Kırşehir'de Kuyumcudan Çalınan Alyansları Çalan 3 Kişi Tutuklandı

Kırşehir'de, bir kuyumcudan 11 adet alyans çalan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, tarihi Uzun Çarşıda bulunan bir kuyumcuya gelen şüpheli 3 kişi, 11 adet alyans çalarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlayan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların E.K, E.S. ve E.S. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, şahısları yakaladı. Evde yapılan aramada kuyumcudan çalınan alyanslar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşletme sahiplerinden Hamdi Yüksel olayı anlatarak, "Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Dükkana 1 kadın, 2 erkek geldi. İşyerimizden alyans çalmaya çalıştı. Bizde yakalayınca diğer şahıslar diğer alyansları da alarak çıktılar. Koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçi olduk. Polis şahısları aynı gün içerisinde yakaladı. Çalınan malzemeleri aldık. Polisler büyük bir gayret sarf etti. Allah razı olsun" dedi. - KIRŞEHİR