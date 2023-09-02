Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen kına gecesinde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar gelinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı gelin tedavi altına alındı.

- Kırşehir'de kına gecesi kana bulandı, gelin yaralandı

YOZGAT - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, gelinin yaralanmasına neden oldu.

Olay Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kına gecesinde henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden gelin M.Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı gelin M.Y. 112 Sağlık ekiplerince önce Yerköy Devlet Hastanesi'ne ardından da Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden M.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.