Çiçekdağı'nda kaçak tütün ve imalatı operasyonu
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve sigara imalatı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün, sigara makaronu ve imalatında kullanılan makineler ele geçirildi.
KIRŞEHİR (İHA ) –
Çiçekdağı Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda açık tütün, boş sigara makaronu ile sigara imalatında kullanılan otomatik elektrikli makineler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin Çiçekdağı Emniyet Amirliği'nde devam ettiği öğrenildi. - KIRŞEHİR