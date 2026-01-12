Haberler

Çiçekdağı'nda kaçak tütün ve imalatı operasyonu

Güncelleme:
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve sigara imalatı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün, sigara makaronu ve imalatında kullanılan makineler ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA ) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Çiçekdağı Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda açık tütün, boş sigara makaronu ile sigara imalatında kullanılan otomatik elektrikli makineler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin Çiçekdağı Emniyet Amirliği'nde devam ettiği öğrenildi. - KIRŞEHİR

