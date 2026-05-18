Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 45 litre kaçak alkol ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, N.K. ve N.Y.'nin kaçak alkol ürettiği ve piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşarak, şahısları yakaladı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, toplamda 45 litre kaçak etil alkol ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi.

N.K. ve N.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı