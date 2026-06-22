Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonu: 4 silah ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 ruhsatsız silah ile 313 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduran şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Y.T.'nin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Alınan arama kararı sonrasında şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, tabancalara ait 3 şarjör ile çeşitli çaplarda 313 fişek ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı