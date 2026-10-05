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Kırşehir'de jandarma 2 milyon 800 bin liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirdi

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Kırşehir'de jandarma 2 milyon 800 bin liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirdi
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Kırşehir'de jandarma ekipleri, otoyol gişelerinde durdurulan bir araçta piyasa değeri 2 milyon 800 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı ürün ele geçirdi. Aramada çok sayıda kaçak ürün bulunurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri piyasa değeri 2,8 milyon TL'lik gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, bir araçla gümrük kaçağı eşya sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgi üzerine ekipler tarafından başlatılan takip ve çalışmalar kapsamında şüpheli araç, otoyol gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 12 şahsa ait piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 800 bin lira olduğu değerlendirilen çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Aramada; 366 çift spor ayakkabı, 178 kilo kaçak çay, 580 paket kaçak sigara, 550 paket puro, 45 adet elektronik sigara, 8 bin adet elektronik sigara kartuşu, 93 kilo tütün, 2 bin 250 adet sigara filtresi, 1 hilti, 2 yabancı menşeli saç düzleştiricisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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