Kırşehir'de Hırsızlık Şüphelisi Beton Bloklar Arasında Yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; aranan hırsızlık şüphelisi beton bloklar arasında yakalandı.

İnşaatlardan hırsızlık yaptığı belirlenen M.E., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Ankara Caddesi'nde bulunan KGYS kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi fark etti. Polisler tarafından arandığını anlayan M.E., girdiği inşaat alanında bloklar arasına saklandı. Polis; tanınmamak için işçilere ait iş elbisesi giyen M.E.'yi 120 metre kablo ile birlikte yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli M.E., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR