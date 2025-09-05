Kırşehir'de Hırdavat Dükkanında Yangın: 1 Yaralı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in tarihi Uzun Çarşısı'nda bulunan bir hırdavat dükkanında yangın çıktı. Yangında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Uzun Çarşı alanında yer alan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, boya ve tinerin karışımından kaynaklı çıkan yangın kısa sürede dükkanın dışına sıçradı. Yangın sırasında yaşanan küçük çaplı patlamalar çevrede paniğe neden oldu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevre dükkanlara sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda hafif şekilde yaralanan H.Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR