Aranan şahıs JASAT ekiplerine yakalandı
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.M.G.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şahıs, Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.G.'nin arandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alındı.
S.M.G., Kırşehir Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
