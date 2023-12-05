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Kırşehir'de Güvercin Hırsızlığı Olayında 2 Kişi Yakalandı

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Kırşehir'de Kervansaray, Nasuhdede ve Bahçelievler Mahallelerinde gerçekleşen güvercin hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvercinleri evlerinin kömürlüğünde sakladıklarını itiraf etti.

Kırşehir'de, 3 farklı mahallede güvercin hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kervansaray, Nasuhdede ve Bahçelievler Mahallerinde güvercin hırsızlığı ihbarını alan polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 farklı mahallede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen polis; 2 kişinin farklı zamanlarda yaptığı hırsızlığı tespit etti. Polisin yaptığı operasyonla yakalanan şüpheli S.T., ve R.T.D., emniyette alınan ifadelerinde güvercinleri aldıklarını ve evlerinin kömürlüğünde sakladıklarını itiraf etti. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda güvercinler sahiplerine teslim edildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Kervansaray Kırşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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