Kırşehir'de Gölete Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesi Toklumen köyünde gölete düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Toklumen köyü Balıkçiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, teknedeki Y.S.Ş. (9) adlı çocuk bir anda gölete düştü. Kısa süre içerisinde düştüğü suda gözden kaybolan Y.S.Ş.'yi arama çalışmaları uzman ekiplerce başlatıldı. Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu Y.S.Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Y.S.Ş.'nin ölümüyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KIRŞEHİR