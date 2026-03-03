Haberler

Kırşehir'de dron destekli kırmızı ışık denetimi: 26 saniyede 7 ihlal

Güncelleme:
Kırşehir'de trafik güvenliğini artırmak amacıyla ana arterlerde dron destekli kırmızı ışık denetimleri yapıldı. 26 saniyede 7 aracın kırmızı ışık ihlali tespit edilerek sürücüler hakkında işlemler başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de ana arterlerde dron destekli kırmızı ışık uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Havadan yapılan denetimlerde, sadece 26 saniye içerisinde 7 aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. İhlal yapan sürücüler tek tek belirlenerek trafik ekiplerince haklarında işlem başlatıldı. Özellikle şehir merkezindeki yoğun kavşaklarda meydana gelen kazaların önüne geçmek amacıyla, teknolojik denetim yöntemlerinin kullanılmaya devam edileceği belirtilirken, dron ile yapılan uygulamanın sürücülerin kural ihlallerinin anlık olarak tespit edilmesine imkan sağladığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, kırmızı ışık ihlallerinin hem sürücüler hem de yayalar için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerek, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
