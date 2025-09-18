Haberler

Kırşehir'de Çifte Cinayet: 63 ve 62 Yaşındaki Eşler Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kırşehir'in Yaylaözü köyünde, R.K. ve eşi E.K. evlerinde ateşli silahla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylaözü köyünde meydana gelen olayda, R.K. (63) ve eşi E.K.'nin (62) yaşadığı evden silah sesleri geldiğini duyan komşuları hemen ikamete gitti. İçeri girdiklerinde çifte ateşli silahla saldırıldığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı. Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
