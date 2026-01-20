Haberler

Telefonlara yükledikleri zararlı yazılımlarla vatandaşların hesaplarını boşaltanlar yakalandı
Kırşehir'de bilişim suçlarıyla nitelikli dolandırıcılık yapan iki kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler, cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek banka hesaplarından toplam 3 milyon 115 bin 617 lira transfer etmişlerdi.

Kırşehir'de, bilişim suçlarıyla nitelikli dolandırıcılık yapan 2 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalarda, cep telefonlarına zararlı yazılım yüklenerek banka hesaplarından şüphelilere ait hesaplara toplam 3 milyon 115 bin 617 lira 74 kuruş para transferi yapıldı. Farklı illerde yüzlerce mağdurun bulunduğu belirlenirken, şüphelilerden T.Y. Adana'da, A.A. ise Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek ele geçirildi. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen T.Y. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
