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Kırşehir'de Alacaklısının Otomobilini Parçaladı

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Kırşehir'de bir esnaf, üzerine otomobilini süren ve küfür eden alacaklısının aracını sopayla parçaladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırşehir'de, üzerine otomobilini süren ve iddiaya göre küfür eden alacaklısının yaptıkları karşısında sinir krizi geçiren esnaf, otomobili sopayla parçalamak istedi.

Olay, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde bulunan bir oto kurtarma dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Necati Koç'a borcu olan A.K.B borcunu ödemedi ve küfür ederek üzerine araç sürdü. Sinir krizine giren Koç, kendini kontrol edemeyerek sopayla A.K.B.'nin aracına zarar verdi. Olayı anlatan Koç, "Arkadaşımızı birkaç kez uyardım. Üzerime araç sürünce ben de kontrolümü kaybettim. Küfür etmesi karşısında da dayanılmaz bir hal yaşadım. Ticarette önceliğimiz arkadaşlığımız ve dostluğumuz. Öfke patlaması yaşadım. Şehir halkından özür dilerim. Ne yaptığımın bende farkına varamadım" diye konuştu.

Yaşanan olayda iş iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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