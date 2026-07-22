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Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 695 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta bulunan şahısların davranışlarından şüphelenen polis, şahısların üzerlerinde arama yaptı. Aramalarda; 695 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.E. ve E.D. isimli şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.D., adlı şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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