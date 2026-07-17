Kırşehir'de 61 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; yasa dışı bahis reklamı ve yönlendirmesi yaptığı tespit edilen 61 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet ortamında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis reklamı ve yönlendirmesi yaptığı belirlenen toplam 61 internet sitesi hakkında teknik inceleme ve analiz çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından, Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda internet sitelerine erişim engeli uygulandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı