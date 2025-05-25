Kırşehir'de 13 Yaşındaki Çocuk Boğulmuş Halde Bulundu

Kırşehir'de 13 Yaşındaki Çocuk Boğulmuş Halde Bulundu
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, boş bir arazide iple boğulmuş halde 13 yaşındaki bir çocuk bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, boş arazide 13 yaşındaki bir çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; ilçeye bağlı Boyalık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 13 yaşında olduğu belirlenen E.Ö.'nün iple boğulduktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yapılan işlemlerin ardından Akbıyıklı köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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