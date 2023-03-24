Kırmızı ışıkta geçen tırın hafif ticari araca vurma anı güvenlik kamerasında Aksaray'da 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kırmızı ışık ihlali bir canı hayattan kopardı Aksaray'da tırın hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü...

Kırmızı ışıkta geçen tırın hafif ticari araca vurma anı güvenlik kamerasında

Aksaray'da 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık ihlali bir canı hayattan kopardı

AKSARAY - Aksaray'da tırın hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari aracın yeşil ışık yanınca yola çıktığı ve tırın kırmızı ışıkta geçip araca vurup metrelerce sürüklediği görülüyor.

Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Aksaray - Adana Kara Yolu organize kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden İ.H.C. idaresindeki 06 DGG 832 plakalı Mercedes marka tır organize sanayisinden çıkan Osman Bozkıl yönetimindeki 16 HCT 96 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklenen araç, aydınlatma direğine çarparak refüjde durabildi. Tırın yan yattığı kazada hafif ticari aracın bir kısmı tırın altında kalarak adeta hurdaya döndü. Tır sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Osman Bozkıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatılan kazayla ilgili bugün kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Osman Bozkıl idaresindeki hafif ticari aracın kavşakta kırmızı ışıkta beklediği, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yola çıktığı ve sonrasında kırmızı ışıkta geçtiği anlaşılan tırın çarpmasıyla metrelerce sürüklediği görülüyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek olan görüntüler kazada ölen Osman Bozkıl'ın yakınları tarafından adli makamlara verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.