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Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı

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Bursa’da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği an başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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