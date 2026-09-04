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Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Otobüs Şoförünün Pişkin Cevabı Kamerada

Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Otobüs Şoförünün Pişkin Cevabı Kamerada
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Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan bir özel halk otobüsü, yeşil ışıkta geçmek isteyen motosiklet sürücüsünü tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün uyarısına otobüs şoförü 'Ne olacak, cezamızı çekeriz' diyerek pişkin bir yanıt verdi. Plakasını aldığını söyleyen sürücüye ise 'Selamımı da söyle' dedi. İlginç diyalog kask kamerasına yansıdı.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otobüs, motosiklet sürücüsüne çarpıyordu. Durum üzerine motosiklet sürücüsünün "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, beni ezeceksin" demesi üzerine otobüs şoförü, "Ne olacak, cezamızı çekeriz" diye yanıt verdi. Otobüs şoförünün pişkin cevapları, kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bunun üzerine yeşil ışıkta geçmek isteyen motosiklet sürücüsü korna ile duruma ikaz etti.

"Ne olacak cezamızı çekeriz"

Motosiklet sürücüsü otobüs şoförünün yanına giderek, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, bana vursan ne olacak" diye sordu. Bunun üzerine pişkin otobüs şoförü ise, "Geçerim ben, ne olacak cezamı çekerim" diye cevap verdi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsünün, "Plakanı aldım" demesine ise, "Selamımı da söyle" diye cevap veren otobüs şoförü olay yerinden uzaklaştı.

Kırmızı ışık ihlali ile iki şoför arasındaki ilginç diyalog, kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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