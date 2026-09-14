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Kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Bursa’da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklete otomobil çarptı.

Bursa'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen motosiklete seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan M.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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