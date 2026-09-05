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Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali: Taksi Motosiklete Çarptı, 131 Bin TL Ceza

Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali: Taksi Motosiklete Çarptı, 131 Bin TL Ceza
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksinin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksinin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ticari araç sürücüsüne olay yerini terk etmesi ve kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle 51 Bin TL para cezası uygulanarak ehliyetine 2 yıl 2 ay el konulurken, sürücü belgesi olmayan motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 40'ar bin TL para cezası uygulandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes K'nin kullandığı 07 J 0262 plakalı ticari taksi, Furkan T'nin kullandığı 07 BNM 225 plakalı motosiklet ile ışıklı kavşakta çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklete çarpan ticari taksi durmayarak olay yerini terk etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kaza yaptığı bildirilen ticari taksi ve kaza sırasında aracı kullandığını belirten Enes K. olay yerine geldi. Anne ve babasıyla birlikte gelen Enes K, takside müşteri olduğunu, onları bırakmak için olay yerini terk ettiğini, müşterileri bıraktıktan sonra geri geldiğini belirtti.

Trafik ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra ticari taksinin kırmızı ışık ihlali yaptığını belirledi. Ticari taksi sürücüsü Enes K'ye kaza yerinden ayrıldığı için 46 bin TL para cezası ve 2 yıl ehliyetine el koyma, kırmızı ışıkta geçip kazaya sebep olduğu için 5 bin TL ve 2 ay ehliyetine el koyma olmak üzere toplam 51 bin TL para cezası ve 26 ay sürücü belgesine el koyma, motosiklet sürücüsü Furkan T'ye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, motosiklet sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 Bin TL olmak üzere toplam 80 bin TL para cezası uyguladı.

Öte yandan, kaza yapıp parçalara ayrılan motosiklet, olay yerine getirilen forklifte yüklenerek götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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