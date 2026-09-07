Kırmızı Işık İhlali Ölümden Döndürdü
Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı.
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı. Tırın lastiklerine savrulan motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan cip sürücüsü ana yola çıktı. Bu sırada yolda seyreden motosiklet sürücüsü, önüne çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, hemen yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Motosiklet sürücüsünün büyük bir tehlike atlattığı kazada, yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.