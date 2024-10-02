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Kırmızı Işık İhlali Sonucu Tır Panelvana Çarptı: Sürücü Yaralandı

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Edirne'nin Havsa ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır, seyir halindeki panelvan araca çarparak kazaya neden oldu. Yaralanan panelvan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali yapan tır panelvan araca böyle çarptı

EDİRNE - Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapan tır, seyir halindeki panelvana çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde ışıklı kavşakta tır ile panelvan çarpıştı. Kazada panelvanın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırmızı Işık İhlali Sonucu Tır Panelvana Çarptı: Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa

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