Hollanda'nın peşinde olduğu isim İstanbul'da yakalandı

Hollanda merkezli uyuşturucu kartelinin kritik isimlerinden kırmızı bültenle aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. 2024'te de kokain ticaretinden dolayı Türkiye'de yakalanan, ancak bir süre sonra salıverilen şüpheli, Hollanda yetkili makamlarınca, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında ülkesine iadesi isteniyor.

Alınan bilgiye göre, ülkesinde önde gelen uyuşturucu kartelinin baronlarından biri olduğu belirtilen ve Interpol'ün uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aradığı Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin radarına girdi.

Hollandalı uyuşturucu baronu Johannes Leijdekkers liderliğindeki kartelin en kritik isimleri arasında yer alan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Hollanda makamlarınca, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında hakkında kırmızı bültenle aranıyordu.

Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers'in kardeşi olan 51 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in Pendik'te olduğunu belirleyen güvenlik ve istihbarat birimleri, belirlenen adrese dün operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Leijdekkers, emniyete götürüldü. "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçundan Türkiye'de ilgili adli makamlarca verilmiş yakalama emri kapsamında aktif olarak aranan 51 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in emniyetteki ifadesi devam ediyor.

2024 yılında polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yargılama sürecinde firar etmişti

Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers liderliğindeki çetenin Türkiye'de saklanan yönetici ve mensuplarına Haziran 2023'te yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alınmıştı. 2023 ve 2024 yıllarında suç ağına yönelik polisiye operasyonlarda, çete üyelerine ait 1,1 milyar liralık mal varlığına el konmuştu. Kartelin önde gelen isimlerinden "Kara Mamba" lakaplı Isaac Bignan ve Jurean Anthony Finix de yakalananlar arasındaydı. 2024'te yakalandıktan sonra yargılama sürecinde arasında Leijdekkers'in de bulunduğu bazı şüpheliler serbest bırakılmıştı. Savcılığın tahliye kararlarına itirazını kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi; Abdullah Alp Üstün, oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar vermiş, ancak tüm sanıkların firar ettiği ortaya çıkmıştı. O tarihlerde 82 yıla kadar hapisle yargılanan 15 mafya üyesini tahliye eden 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyeti HSK kararıyla açığa alınmıştı. - İSTANBUL

