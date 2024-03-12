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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı

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Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

- Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı

ÇORUM - İnterpol tarafından 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ Terör Örgütünün ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylemsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Zanlıların kent merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlemler yapılmıştır.

Emniyetten yapılan açıklama da, "Ülkemizin huzuru ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı ve aralıksız olarak devam edecektir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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