Kırklareli Vize'de gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gece saatlerinde yükselen alevler, geceyi adeta gündüze çevirdi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı