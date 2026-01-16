Haberler

Vali Turan jandarmadan brifing aldı

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ten 2025 yılı asayiş ve güvenlik hizmetleri hakkında brifing aldı. Toplantıda elde edilen başarılar, sorunlar ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ten yapılan çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk tarafından Vali Turan'a, 2025 yılı içerisinde yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetleri, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları, trafik hizmetleri ile önleyici kolluk faaliyetleri hakkında brifing verildi.

Toplantıda, 2025 yılı boyunca elde edilen başarılar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, 2026 yılına yönelik hedefler ve planlanan faaliyetler de değerlendirildi.

Vali Turan, jandarma teşkilatının il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürüttüğü özverili çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Jandarma Komutanı Eskitürk nezdinde tüm jandarma personeline teşekkür etti. - KIRKLARELİ

