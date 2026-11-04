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Kırklareli Pehlivanköy'de kaybolan 88 yaşındaki adam 9 saat sonra sağ bulundu

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Kırklareli Pehlivanköy'de kaybolan 88 yaşındaki adam 9 saat sonra sağ bulundu
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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde baraj mevkiinde kaybolan 88 yaşındaki adam, AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekiplerinin aramasıyla yaklaşık 9 saat sonra sağ bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen adamın bulunmasıyla arama çalışmaları sona erdi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde baraj mevkiinde kaybolan 88 yaşındaki yaşlı adam, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu yaklaşık 9 saat sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Pehlivanköy ilçesi baraj mevkiinde bulunan 88 yaşındaki Ş.Ö.'den akşam saat 18.00 sıralarından itibaren haber alınamadı. Yaşlı adamın kaybolduğu bilgisinin yetkililere ulaşması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis, komando timleri, iz takip köpek timi ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, baraj çevresi ve çevredeki arazilerde kayıp şahsı bulmak için arama çalışması yürüttü. Arama çalışmalarının devam ettiği sırada bir vatandaşın kayıp şahsı gördüğünü bildirmesi üzerine ekipler çalışmalarını söz konusu bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan aramalar sonucunda Ş.Ö., gece saat 03.30 sıralarında sağ olarak bulundu. Yaklaşık 9 saat süren arama çalışmalarının ardından bulunan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Ş.Ö.'nün bulunmasıyla birlikte bölgede yürütülen arama çalışmaları sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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