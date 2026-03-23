Yandı sandılar cinayet çıkı: Kağıt ve tahtaları ayçiçeği yağıyla tutuşturup yangın çıkarmış

Kırklareli'nde yangında hayatını kaybeden M.E.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. G.Ö. isimli şüpheli, olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini itiraf ederek tutuklandı.

Kırklareli'nde yangında hayatını kaybettiği düşünülen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Mart tarihinde Kırklareli il merkezinde meydana geldi. Bir ikamette çıkan yangında M.E. isimli erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay ilk etapta yangın kaynaklı ölüm olarak değerlendirildi. Ancak Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu olayın perde arkası aydınlatıldı. Yapılan araştırmalarda, yangından kısa süre önce çevrede bir kadının elinde kağıt ve karton parçalarıyla dolaştığı tespit edildi. Bunun üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, şüpheli G.Ö. teknik ve fiziki takibe alındı. Telefon incelemeleri ve deliller doğrultusunda 21 Mart'ta gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ve avukat huzurunda yapılan yer gösterme işlemlerinde maktulle daha önceden husumeti bulunduğunu, eylemi planladığını ve evin çatısından bahçeye yönelerek kağıt ve tahta parçalarını ayçiçeği yağı ile tutuşturup yangın çıkardığını itiraf etti.

Şüpheli G.Ö., "tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
