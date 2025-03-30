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Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kırklareli'nde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde zincirleme trafik kazası

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Pınar Mahallesi'nde iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 39 ABZ 771 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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