Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kırklareli'nde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde zincirleme trafik kazası
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Pınar Mahallesi'nde iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 39 ABZ 771 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa