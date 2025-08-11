Kırklareli'nde Yeni Nesil İHA'lar ile Sınır Güvenliği Artırıldı

Kırklareli ilinde, emniyet ve jandarma birimlerine katılan 9 yeni nesil insansız hava aracı (İHA) ile kaçakçılığa karşı önlemler artırıldı. Yetkililer, bu araçların düzensiz göçle mücadelede de etkili olacağını belirtti.

Bulgaristan sınırında yer alan Kırklareli ilinde emniyet, jandarma ve sınır birimlerinin envanterine eklenen 9 yeni nesil insansız hava araçları (İHA) ile kaçakçılığa geçit verilmeyeceği bildirildi.

Kırklareli Vali Uğur Turan, düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekle alınan 9 yeni nesil İHA'ları ilgili kurumlara teslim edildiğini açıkladı. Turan, yeni nesil İHA'larla sınırın daha güvenliği olacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ise sınır güvenliğine değinerek yeni nesil İHA'larla kaçakçılığa geçit verilmeyeceğini söyledi. Eskitürk, yeni nesil İHA'larda bulunan özelliklerle sınırda yaşanan düzensiz göçmenlere de daha etkili mücadele etmelerine güç katacağını aktardı.

Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş de, yeni İHA'lar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Vali Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile ilgili kurum yetkilileri katıldı. - KIRKLARELİ

- KIRKLARELİ
